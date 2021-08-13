Перед визитом в Украину Меркель поедет к Путину — пресс-секретарь

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а лишь после того 22 августа отправится в Украину. Об этом сообщил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс".

"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье — Киев", — сказал он. При этом Зайберт уточнил, что "совершенно очевидно", что в рамках визита Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время пресс-секретарь добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что тематическое содержание визита Меркель в Украину будет "вполне прозрачным".

"Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", — заявил Подоляк.

Напомним, что 12 июля украинский президент Владимир Зеленский летал в Берлин на переговоры с Меркель, которые касались достройки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Украина выступает категорически против завершения этого проекта, поскольку лишится имеющихся доходов от транзита российского газа по своей территории, заявляя также об опасности развития российской агрессии в ситуации, когда транзит газа через Украину перестанет быть сдерживающим фактором для РФ.

Меркель, среди прочего, заявила, что в украинское законодательство все же должна быть имплементирована "формула Штайнмайера" — план поэтапной реализации положений Минских соглашений, по которому контроль над границей с Россией на Донбассе перейдет Украине только после проведения в не подконтрольном ей регионе гипотетических местных выборов.

При этом она заявила, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после запуска газопровода "Северный поток-2".

Тогда ожидалось, что встреча Зеленского с Меркель 12 июля станет последней в их нынешнем статусе, поскольку уже в сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, победитель которых выдвинет кандидатуру нового канцлера. Меркель же намерена уйти из политики по завершении премьерских полномочий.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!