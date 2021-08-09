В ОП анонсировали визит Меркель в Украину накануне Дня независимости

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину 22 августа. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Таким образом, в ОП подтвердили информацию, которую начали распространять в понедельник со ссылкой на свои источники некоторые СМИ и политические Telegram-каналы.

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"Это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", — заявил Подоляк.