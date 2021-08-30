Белый дом снова перенес встречу Байдена и Зеленского

Встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября. Как передает украинская служба "Голоса Америки", эту информацию подтвердили в Белом доме.

Согласно первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. При этом на 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

"Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом длительной российской агрессии на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией, а также реформ, основанных на общих демократических ценностях", — сообщили в Белом доме.

В издании отмечают, что дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook сообщила, что Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня: 31 августа и 1 сентября. Кроме этого, она поделилась деталями программы визита украинского президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 7 июня.

Тогда Байден пригласил Зеленского приехать в США на встречу в июле этого года.