Политика 20 минут назад

Белый дом снова перенес встречу Байдена и Зеленского

Встреча двух президентов должна была состояться 31 августа

Джозеф Байден. Фото: Getty Images Джозеф Байден. Фото: Getty Images
Джозеф Байден. Фото: Getty Images

Встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября. Как передает украинская служба "Голоса Америки", эту информацию подтвердили в Белом доме.

Согласно первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. При этом на 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

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"Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом длительной российской агрессии на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией, а также реформ, основанных на общих демократических ценностях", — сообщили в Белом доме.

В издании отмечают, что дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

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В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook сообщила, что Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня: 31 августа и 1 сентября. Кроме этого, она поделилась деталями программы визита украинского президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 7 июня.

Тогда Байден пригласил Зеленского приехать в США на встречу в июле этого года. 

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