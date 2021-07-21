Президент США Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 30 августа

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить США с рабочим визитом 30 августа 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Там заявили, что президент США Джо Байден будет рад приветствовать украинского коллегу в Белом доме 30 августа. Сообщается, что его визит "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, сотрудничество Украины и США в сфере энергобезопасности и поддержку "усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и имплементации реформ".

Из сообщения Бело дома также следует, что президенты Украины и США обсудят сотрудничество в энергетическом секторе и усилия Киева в борьбе с коррупцией и внедрении реформ, "основанных на общих демократических ценностях".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 7 июня. Тогда Байден пригласил Зеленского приехать в США на встречу в июле этого года.