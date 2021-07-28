Байден допускает настоящую войну из-за кибератак

Президент США Джозеф Байден предупредил об угрозе настоящей войны из-за кибератак, в частности, со стороны России и Китая.

Об этом он заявил во время получасовой речи в офисе директора Национальной разведки США, сообщает Reuters.

"Я думаю, возрастает вероятность войны — настоящей войны с оружием с большим государством, это будет следствием действий в киберпространстве", — отметил глава США.

Известно, что кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для Белого дома после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWinds, Colonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya.

Эти кибератаки нанесли ущерб, в том числе энергетике и продовольствию в некоторых регионах США.

Как сообщалось, во время саммита в Женеве Байден передал президенту России Владимиру Путину список объектов критически важной инфраструктуры США, и это стало "посланием" американского лидера о потенциальном ответе Вашингтона за кибератаки на них.

С тех пор чиновники команды администрации Байдена по вопросам национальной безопасности постоянно контактируют с Кремлем из-за кибератак на США.

Байден также озвучил угрозы со стороны Китая, который к середине 2040-х годов может стать "самой мощной военной силой в мире" и страной с "крупнейшей экономикой в мире".

Во время своего выступления Байден также поблагодарил представителей американских спецслужб, подчеркнул свою уверенность в их работе и заявил, что не будет оказывать на них давления.

Напомним, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин вскоре после личной встречи провели телефонный разговор, где главной темой обсуждения стали кибератаки.