Политика 40 минут назад

Байден пригрозил России ответом в случае ее причастности к кибератаке на Kaseya в США

Глава США поручил американским спецслужбам провести соответствующее расследование

Джозей Байден. Фото: Getty Images Джозей Байден. Фото: Getty Images
Джозей Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джозеф Байден заявил, что направил американские спецслужбы расследовать, кто стоит за хакерской атакой на американскую компанию Kaseya.

Вследствие этой кибератаки работа не менее 200 компаний в США была парализована, сообщает Bloomberg.

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Известно, что хакерскую атаку на компанию Kaseya, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для управления сетевой инфраструктурой, осуществили 2 июля. Поскольку ее программами пользуются крупные компании по всему миру, это повлияло и на их работу.

Специалист по кибербезопасности Джон Гемонд из компании Huntress Labs отметил, что за этой кибератакой может стоять группировка REvil, связанная с Россией. Ее также связывали с майской кибератакой на бразильскую компанию JBS SA, которая является крупнейшим поставщиком мяса в мире.

Впрочем, Байден заявил, что пока не уверен в этом. Он отметил, что уже поручил американским спецслужбам провести соответствующее расследование.

"Мы не уверены, что это россияне. Я получил краткий отчет в самолете. Сначала мы думали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены", — сказал глава США во время рабочей поездки в Мичиган 4 июля.

Он также отметил, что еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным о последнем инциденте, но если станет известно, что эта хакерская атака связана с РФ, — пообещал ответить.

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"Я буду знать лучше завтра, и если это окажется с согласия России и/или следствием России, тогда [во время встречи президентов США и РФ в Женеве] я говорил Путину, что мы ответим", — заявил Байден.

Напомним, кибербезопасность была одной из тем, которую обсуждали президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите 16 июня. По словам Байдена, тот передал Путину список из 16 объектов критической инфраструктуры, кибератаки на которые могут стать поводом для действий.

До того в США фиксировали ряд кибератак, к которым считают причастными хакеров из России. Например, масштабная атака на SolarWinds, которую называли едва ли не крупнейшей в истории, слом нефтепровода Colonial Pipeline и упомянутая уже кибератака на крупнейшего в мире поставщика мяса JBS.

В апреле 2021 года США ввели против РФ санкции — в том числе и из-за кибератаки на SolarWinds. Под ограничения попали 6 российских технологических компаний, сотрудничающих с российской разведкой.

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