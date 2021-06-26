Происшествия 1 час назад

На Microsoft осуществили новые хакерские атаки: компания обвиняет Россию

Группировка Nobelium якобы совершала кибератаки, как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также госучреждений

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская корпорация Microsoft сообщила о новых хакерских атаках.

Компания считает, что их совершила российская группировка Nobelium, сообщает Axios.

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По данным Microsoft, группировка совершала преступления, как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

При этом корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, а все остальные цели хакеров не получили вреда.

В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Указано, что сама компания также подверглась атаке — на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных.

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В частности, хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.

Ранее масштабным кибератакам из-за уязвимости Microsoft подверглись Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне считают, что это перерастает в мировой кризис кибербезопасности.

Напомним, Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы Windows 11, обновиться до которой можно уже сейчас и совершенно бесплатно.

Также сообщалось, что технологическая корпорация Microsoft впервые вышла на капитализацию в $2 трлн, став вторым IT-гигантом такого уровня.

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