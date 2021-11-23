Байден вывел из стратегического резерва США 50 млн баррелей нефти

Во вторник, 23 ноября, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон задействует стратегический нефтяной резерв в 50 млн баррелей нефти в рамках усилий крупнейших потребителей остановить стремительный рост цен на топливо в 2021 году. Об этом сообщает Белый дом.

Высвобождение части запасов США произойдет параллельно с другими странами-потребителями этого энергоносителя, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.

«Американские потребители ощущают влияние повышенных цен на газ на бензоколонках и в счетах за отопление их домов, и американские предприятия тоже, потому что предложение нефти не поспевает за спросом, поскольку мировая экономика выходит из пандемии. Вот почему президент Байден использует все доступные ему инструменты для снижения цен и устранения дефицита предложения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 млн баррелей нефти будут проданы в ближайшие несколько месяцев, а 32 млн баррелей в дальнейшем должны быть возвращены в стратегический нефтяной резерв.

"Президент готов принять дополнительные меры, если потребуется, и готов использовать все свои полномочия, работая в координации с остальным миром для поддержания адекватных поставок по мере выхода из пандемии", — сказано в заявлении Белого дома.

Напомним, в последние несколько недель Джо Байден и его помощники обсуждали возможность скоординированно высвободить накопившуюся нефть для снижения цены этого энергоносителя. Ранее подобные меры Штаты вместе с союзниками также предпринимали. В частности, в 2011 году во время войны в Ливии. Но нынешнее предложение — фактически вызов для ОПЕК, так как в скоординированных действиях участвует Китай — крупнейший импортер этого энергоносителя в мире.

Предыдущее повышение цен на нефть произошло на фоне того, что США отказались продавать нефть из стратегических запасов. Прогнозируется, что в 2022 году производство в стране продолжит восстанавливаться, и это должно в среднесрочной перспективе оказывать сдерживающее влияние на рост цен.

Но вполне возможно и возвращение цен на нефть к отметке $100 из-за того, что такой рост необходим для стимулирования инвестиций в отрасль. Причем стоимость может достичь пика в следующее десятилетие.