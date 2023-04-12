Чиновники и псевдоректоры. СБУ сообщила о подозрении еще 5 коллаборантам

Служба безопасности сообщила о подозрении еще пяти враждебным приспешникам, добровольно пошедшим на сотрудничество с врагом. Среди них – чиновники Херсонского горсовета и миграционной службы в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, киберспециалисты СБУ задокументировали преступные действия бывшего начальника одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства Херсонского горсовета.

Во время захвата города гауляйтер Сальдо лично предложил чиновнику возглавить созданное агрессором "унитарное предприятие Херсонтеплосети". Находясь на "должности", злоумышленник организовал так называемую "инвентаризацию" имущества инфраструктурного объекта для его передачи российским монополиям.

Кроме того, контрразведчики СБУ разоблачили двух должностных лиц Управления Государственной миграционной службы в Луганской области, которые присоединились к оккупационному "МВД ЛНР". В рядах фейкового учреждения злоумышленницы выполняли указания Москвы по принудительной "паспортизации" местных жителей.

Еще одна коллаборантка во время оккупации Херсона возглавила так называемый "Херсонский университет". Там она внедряла образовательные "стандарты" страны-агрессора, а во время освобождения города бежала в Крым.

СБУ также задокументировала подрывную деятельность бывшего преподавателя Харьковского национального университета внутренних дел, уволившегося еще в 2014 году. В начале полномасштабного вторжения он опубликовал на одном из пророссийских телеграмм-каналов обращение, где призвал бывших коллег и курсантов помочь агрессору в захвате Киева.

За это в конце мая 2022 года злоумышленника назначили главой так называемого "Мелитопольского университета им. Макаренко". Находясь на "должности", фигурант распространял кремлевские нарративы, в которых подвергал сомнению существование украинской государственности.

По разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

111 (государственная измена);

111-1(коллаборационная деятельность);

111-2 (пособничество государству-агрессору).

Подозреваемые скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.