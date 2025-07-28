Топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги до конца года

На электронных торгах Прозорро во второй половине 2025 года продадут заводы и предприятия, некоторые работали на оборонный комплекс.

До конца года в Киеве выставят на продажу имущество на сотни миллионов гривен, сообщает Delo.ua со ссылкой на НРЦ ЮКРЕЙН, сопровождающий подготовку документов для нотариального оформления результатов торгов через систему Прозорро.

В список топ-5 объектов, которые будут проданы через аукцион, попали:

1. Завод шампанских вин: стартовая цена около 85 млн. грн. "Площадь объекта уточняется, готовится техническая документация. Земельный участок составляет около 7 гектаров", - заявил Евгений Богуславский, партнер НРЦ ЮКРЕЙН, во время заседания Business Club КБУ.

2. Технический центр Гоструда: стартовая цена –72 млн грн. тоже интересно действующее здание на 2 тыс. кв. метров на участке 73 сотки. Повторный аукцион, на предыдущих торгах оба участника отказались от покупки.

3. Пансионат "Русановка": стартовая цена около 2 млн грн. "Надеюсь, цена будет значительно выше на аукционе. Сами здания неинтересны. Но у пансионата 2 га земли на Русановских садах. Интересный объект в плане застройки", - подчеркнул Богуславский.

4. Завод "Квант": стартовая цена – 23 млн гривен. Ранее завод входил в список стратегических предприятий оборонного комплекса: здесь разрабатывали и изготавливали радиолокационные комплексы, системы целеуказания для ударного ракетного вооружения, комплексов оптико-электронного противодействия высокоточному оружию, специальные электротехнические приборы.



5. Государственное предприятие "Орион": стартовая цена – 54 млн гривен. Площадь предприятия – 40 тыс.кв.метров. Объект имеет очень выгодное месторасположение - неподалеку от Шулявки. Здание подлежит реконструкции.

Ранее на предприятии производило радиолокационные приборы, навигации, в измерительной технике, в системах и средствах связи, охранных устройствах.

Ранее delo.ua писало о том, что через полгода приватизация принесла государству почти миллиард гривен.

18 июня состоялся аукцион по приватизации 100% акций ГАО "Строительная компания "Укрбуд" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Компания является объектом крупной приватизации.