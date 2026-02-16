Фонд держмайна знову виставляє на приватизаційний аукціон 93% "Євротрубпласта"

23 лютого Фонд державного майна України запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні державної частки розміром 93% статутного капіталу ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" у місті Калуш Івано-Франківської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Розмір статутного капіталу товариства становить 58,33 млн грн, а стартова ціна частки, запропонованої до продажу, — 27,1 млн грн. Об’єкт приватизації включає 10 транспортних засобів, випущених у 2007–2018 роках.

ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" спеціалізується на оптовій торгівлі машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва. Станом на 30 вересня 2025 року середньооблікова чисельність працівників становила 9 осіб.

За період 2022–2024 років та 9 місяців 2025 року обсяг продукції компанії склав 642,33 млн грн, при цьому експортної продукції не було. Основна номенклатура включає поліетиленові труби та фітинги.

Про компанію

ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" є провідним українським виробником полімерних труб для водопостачання, газопостачання та каналізації. Компанія виступає як керуюча для Рубіжанського та Калуського трубних заводів, займаючись продажем, проектним супроводом та управлінням виробництвами, а також пропонуючи широкий асортимент труб і фітингів.

Основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля машинами та обладнанням, а також виробництво поліетиленових труб і фітингів.

Виробничі потужності:

Рубіжанський трубний завод (РТЗ) виробляє труби для водо- та газопостачання, гофровані труби (корсис), спіральновиті труби (спирокор) та фітинги.

Калуський трубний завод (КаТЗ) виготовляє труби для водо-, газо- та теплопостачання, гарячого водопостачання та каналізації (корсис), спіральновиті труби (спирокор), а також фітинги.

Асортимент продукції включає поліетиленові труби одно - та багатошарові, гофровані (корсис), спіральновиті (спирокор) труби, фітинги та зварювальне обладнання.

Компанія має філіали в різних регіонах України, серед яких Київ, Рівне, Одеса, Полтава, Суми, Вінниця та інші міста.

Нагадаємо, "Євротрубпласт" вже неодноразово намагалися продати на аукціоні.