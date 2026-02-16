Фонд госимущества снова выставляет на приватизационный аукцион 93% "Евротрубпласта"

23 февраля Фонд государственного имущества Украины приглашает принять участие в приватизационном аукционе государственной доли в размере 93% уставного капитала ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ .

Размер уставного капитала общества составляет 58,33 млн грн, а стартовая цена доли, предложенной к продаже, - 27,1 млн грн. Объект приватизации включает в себя 10 транспортных средств, выпущенных в 2007–2018 годах.

ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства. По состоянию на 30 сентября 2025 года среднесписочная численность работников составила 9 человек.

За период 2022-2024 годов и 9 месяцев 2025 года объем продукции компании составил 642,33 млн грн, при этом экспортной продукции не было. Основная номенклатура включает в себя полиэтиленовые трубы и фитинги.

О компании

ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" является ведущим украинским производителем полимерных труб для водоснабжения, газоснабжения и канализации. Компания выступает как управляющая для Рубежанского и Калушского трубных заводов, занимаясь продажей, проектным сопровождением и управлением производствами, а также предлагая широкий ассортимент труб и фитингов.

Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля машинами и оборудованием, а также производство полиэтиленовых труб и фитингов.

Производственные мощности:

Рубежанский трубный завод (РТО) производит трубы для водо- и газоснабжения, гофрированные трубы (корсис), спиральные трубы (спирокор) и фитинги.

Калушский трубный завод (КаТЗ) производит трубы для водо-, газо- и теплоснабжения, горячего водоснабжения и канализации (корсис), спиральные трубы (спирокор), а также фитинги.

Ассортимент продукции включает полиэтиленовые трубы одно- и многослойные, гофрированные (корсис), спиральные (спирокор) трубы, фитинги и сварочное оборудование.

Компания имеет филиалы в разных регионах Украины, включая Киев, Ровно, Одесса, Полтаву, Сумы, Винницу и другие города.

Напомним, "Евротрубпласт" уже не раз пытались продать на аукционе.