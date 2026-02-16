Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд госимущества снова выставляет на приватизационный аукцион 93% "Евротрубпласта"

Евротрубпласт
Евротрубпласт повторно выставили на аукцион

23 февраля Фонд государственного имущества Украины приглашает принять участие в приватизационном аукционе государственной доли в размере 93% уставного капитала ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ .

Размер уставного капитала общества составляет 58,33 млн грн, а стартовая цена доли, предложенной к продаже, - 27,1 млн грн. Объект приватизации включает в себя 10 транспортных средств, выпущенных в 2007–2018 годах.

ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства. По состоянию на 30 сентября 2025 года среднесписочная численность работников составила 9 человек.

За период 2022-2024 годов и 9 месяцев 2025 года объем продукции компании составил 642,33 млн грн, при этом экспортной продукции не было. Основная номенклатура включает в себя полиэтиленовые трубы и фитинги.

О компании

ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" является ведущим украинским производителем полимерных труб для водоснабжения, газоснабжения и канализации. Компания выступает как управляющая для Рубежанского и Калушского трубных заводов, занимаясь продажей, проектным сопровождением и управлением производствами, а также предлагая широкий ассортимент труб и фитингов.

Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля машинами и оборудованием, а также производство полиэтиленовых труб и фитингов.

Производственные мощности:

  • Рубежанский трубный завод (РТО) производит трубы для водо- и газоснабжения, гофрированные трубы (корсис), спиральные трубы (спирокор) и фитинги.
  • Калушский трубный завод (КаТЗ) производит трубы для водо-, газо- и теплоснабжения, горячего водоснабжения и канализации (корсис), спиральные трубы (спирокор), а также фитинги.

Ассортимент продукции включает полиэтиленовые трубы одно- и многослойные, гофрированные (корсис), спиральные (спирокор) трубы, фитинги и сварочное оборудование.

Компания имеет филиалы в разных регионах Украины, включая Киев, Ровно, Одесса, Полтаву, Сумы, Винницу и другие города.

Напомним, "Евротрубпласт" уже не раз пытались продать на аукционе.

Автор:
Татьяна Гойденко