Полмиллиона долларов на цифровизацию: "Прозорро.Продажи" запускает масштабный проект

АО “Прозорро.Продажи” привлечет грант в размере 500 тысяч долларов США от Международной финансовой корпорации (IFC), которая является членом Группы Всемирного банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Прозорро.Продажи".

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор АО "Прозорро.Продажи" Игорь Доброван и глава представительства IFC в Украине Алехандро Альварес де ла Кампа.

Финансирование будет направлено на разработку Национальной цифровой платформы привлечения финансирования на основе активов (Платформы ABF).

Будущая платформа будет функционировать как общерыночная цифровая инфраструктура. Главная цель проекта состоит в расширении доступа микро-, малого и среднего бизнеса к финансированию на основе активов.

Это позволит укрепить цепи поставок, повысить экономическую устойчивость и ускорить восстановление Украины. Разработка Национальной цифровой платформы факторинга является частью Правительственной стратегии восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года.

Грантовые средства покроют полный цикл разработки и запуска системы, включая подготовку технического задания, тестирование программного обеспечения, приобретение оборудования, лицензии и привлечение экспертов для анализа бизнес-процессов. Также предусмотрено обучение пользователей и подготовку методических материалов.

Справка

"Прозорро.Продажи" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов.

Международная финансовая корпорация (IFC) — институт группы Всемирного банка, крупнейшая глобальная организация развития, сосредоточенная на частном секторе в развивающихся экономиках. IFC работает более чем в 100 странах, направляя капитал и экспертизу на создание рынков и возможностей.

Напомним, за десять лет работы через систему "Прозорро.Продажи"провели более 182 тыс. успешных аукционов на общую сумму свыше 131 млрд грн. Из этой суммы более 70 млрд грн государство и общины привлекли уже во время полномасштабной войны.