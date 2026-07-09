Пів мільйона доларів на цифровізацію: "Прозорро.Продажі" запускає масштабний проєкт

АТ “Прозорро.Продажі” залучить грант у розмірі 500 тисяч доларів США від Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка є членом Групи Світового банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі".

Відповідну угоду підписали генеральний директор АТ "Прозорро.Продажі" Ігор Доброван та Голова представництва IFC в Україні Алехандро Альварес де ла Кампа.

Фінансування спрямують на розробку Національної цифрової платформи залучення фінансування на основі активів (Платформи ABF).

Майбутня платформа функціонуватиме як загальноринкова цифрова інфраструктура. Головна мета проєкту полягає у розширенні доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до фінансування на основі активів.

Це дозволить зміцнити ланцюги постачання, підвищити економічну стійкість та прискорити відбудову України. Зазначимо, що розробка Національної цифрової платформи факторингу є частиною Урядової стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року.

Грантові кошти покриють повний цикл розробки та запуску системи, включаючи підготовку технічного завдання, тестування програмного забезпечення, придбання обладнання, ліцензій та залучення експертів для аналізу бізнес-процесів. Також передбачено навчання користувачів і підготовку методичних матеріалів.

Довідка

"Прозорро.Продажі" — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — інституція групи Світового банку, найбільша глобальна організація розвитку, що зосереджена на приватному секторі в економіках, що розвиваються. IFC працює у понад 100 країнах, спрямовуючи капітал та експертизу на створення ринків і можливостей.

Нагадаємо, за десять років роботи через систему "Прозорро.Продажі" провели понад 182 тис. успішних аукціонів на загальну суму понад 131 млрд грн. Із цієї суми понад 70 млрд грн держава та громади залучили вже під час повномасштабної війни.