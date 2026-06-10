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"Prozorro.Продажі" отримали нового голову правління: що про нього відомо

Зміни в керівництві АТ «Прозорро.Продажі»
Зміни в керівництві АТ «Прозорро.Продажі»

9 червня 2026 року наглядова рада АТ "Прозорро.Продажі" за результатами відкритого конкурсу призначила новим головою правління Ігоря Добрована.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі".

Зазначається, що конкурс проведено у відкритому конкурентному форматі та з дотриманням вимог законодавства. 

Фото 2 — "Prozorro.Продажі" отримали нового голову правління: що про нього відомо

Що відомо про нового керівника

Ігор Доброван — управлінець із понад 15-річним досвідом у державному та приватному секторах на перетині фінансів, технологій і регульованих ринків. Був керівником SMIDA (Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України), державною інституцією під наглядом регулятора, де він провів комплексну трансформацію організації: оновив бізнес-модель, реалізував цифровізацію та галузеві ІТ-рішення.

Раніше обіймав посади фінансового та генерального директора у великому медіахолдингу. Має також досвід операційного керівництва в NeSPat, де відповідав за вихід на міжнародні ринки та впровадження міжнародних стандартів (ISO 27001, 9001, GDPR).

Має ступінь MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

"Ми впевнені, що новий керівник забезпечить і стабільність, і подальший розвиток компанії", — прокоментував призначення голова наглядової ради АТ "Прозорро.Продажі" Ілля Михайлов.

Повідомляється, що передача справ відбуватиметься в плановому режимі. Компанія продовжує безперебійну роботу.

Сергій Бут, який очолював АТ "Прозорро.Продажі" останні 3,5 роки, завершив роботу в компанії 9 червня. 

Про Прозорро.Продажі 

"Прозорро.Продажі" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі  здачі в оренду та продажу публічних активів. "Прозорро.Продажі" гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

Нагадаємо, у 2025 році в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація.

Автор:
Світлана Манько