Голова правління "Prozorro.Продажі" оголосив про звільнення: у чому причина

Сергій Бут
Сергій Бут. Фото: facebook.com/sergiy.boote

Голова правління "Prozorro.Продажі" Сергій Бут оголосив про своє звільнення з посади. 

Як пише Delo.ua, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Рішення не було важке

"Не буду писати, що рішення було важке. Не було. Любов до Прозорро.Продажі - річ ірраціональна. Вісім років до того я дуже хотів долучитись до молодого амбітного з незрозумілими перспективами проєкту, де на той момент працювало трохи більше десяти осіб. Не до кінця розуміючи, навіщо воно ото все мені. Але я дуже хотів. Тепер с такою самою силою я хочу піти", - зазначив Бут.

За його словами, з грудня 2025 року він концентрувався на тому, щоб можливий трансфер влади відбувався в умовах максимальної стабільності та передбачуваності. 

Бут відзвітував, що наразі підприємство АТ "Прозорро.Продажі"  має найбільший дохід в своїй історії і чистий прибуток.

"Критичні потреби для безперебійної роботи електронної торгової системи, такі як хостинг і розробка, законтрактовано на 5-7 місяців наперед. Також безпрецедентний стан. Додатковим фактором стабільності є те, що ми залишаємось прибутковими у першому кварталі 2026 року. Прогнозовано щонайменше три прибуткові квартали попереду", - наголосив Бут.

Він розповів, що отримав цікаву пропозицію щодо подальшого професійного розвитку і планує реалізовувати деякі задачі загальнодержавного значення поза "Прозорро.Продажі".

Бут додав, що нового очільника підприємства обере наглядова рада.

Про Прозорро.Продажі 

"Прозорро.Продажі" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі  здачі в оренду та продажу публічних активів. "Прозорро.Продажі" гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

Сергій Бут став керівником "Прозорро.Продажі" у 2023 році.

Нагадаємо, у 2025 році в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація.

Автор:
Світлана Манько