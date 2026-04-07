Председатель правления "Prozorro.Продажи" объявил об увольнении: в чем причина

Председатель правления "Prozorro.Продажи" Сергей Бут объявил о своем увольнении с должности.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Решение не было тяжелым

"Не буду писать, что решение было тяжелое. Не было. Любовь к Прозорро. Продажи - вещь иррациональная. Восемь лет до того я очень хотел приобщиться к молодому амбициозному с непонятными перспективами проекту, где на тот момент работало чуть больше десяти человек. Не до конца понимая, зачем оно все так же мне. уйти", - отметил Бут.

По его словам, с декабря 2025 он концентрировался на том, чтобы возможный трансфер власти происходил в условиях максимальной стабильности и предсказуемости.

Бут отчитался, что сейчас предприятие АО "Прозорро.Продажи" имеет самый большой доход в своей истории и чистую прибыль.

"Критические потребности для бесперебойной работы электронной торговой системы, такие как хостинг и разработка, законтрактованы на 5-7 месяцев вперед. Также беспрецедентное состояние. Дополнительным фактором стабильности является то, что мы остаемся прибыльными в первом квартале 2026 года. Прогнозировано по меньшей мере три прибыльных квартала".

Он рассказал, что получил интересное предложение о дальнейшем профессиональном развитии и планирует реализовывать некоторые задачи общегосударственного значения вне "Прозорро.Продажи".

Бут добавил, что нового руководителя предприятия изберет наблюдательный совет.

О Прозорро.Продажи

"Прозорро.Продажи" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов. "Прозорро.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность кого-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Сергей Бут стал руководителем "Прозорро.Продажи" в 2023 году.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.