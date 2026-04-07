Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Председатель правления "Prozorro.Продажи" объявил об увольнении: в чем причина

Сергей Бут
Председатель правления "Prozorro.Продажи" Сергей Бут объявил о своем увольнении с должности.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Решение не было тяжелым

"Не буду писать, что решение было тяжелое. Не было. Любовь к Прозорро. Продажи - вещь иррациональная. Восемь лет до того я очень хотел приобщиться к молодому амбициозному с непонятными перспективами проекту, где на тот момент работало чуть больше десяти человек. Не до конца понимая, зачем оно все так же мне. уйти", - отметил Бут.

По его словам, с декабря 2025 он концентрировался на том, чтобы возможный трансфер власти происходил в условиях максимальной стабильности и предсказуемости.

Бут отчитался, что сейчас предприятие АО "Прозорро.Продажи" имеет самый большой доход в своей истории и чистую прибыль.

"Критические потребности для бесперебойной работы электронной торговой системы, такие как хостинг и разработка, законтрактованы на 5-7 месяцев вперед. Также беспрецедентное состояние. Дополнительным фактором стабильности является то, что мы остаемся прибыльными в первом квартале 2026 года. Прогнозировано по меньшей мере три прибыльных квартала".

Он рассказал, что получил интересное предложение о дальнейшем профессиональном развитии и планирует реализовывать некоторые задачи общегосударственного значения вне "Прозорро.Продажи".

Бут добавил, что нового руководителя предприятия изберет наблюдательный совет.

О Прозорро.Продажи

"Прозорро.Продажи" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов. "Прозорро.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность кого-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Сергей Бут стал руководителем "Прозорро.Продажи" в 2023 году.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.

Автор:
Светлана Манько