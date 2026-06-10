"Prozorro.Продажи" получили нового председателя правления: что о нем известно

9 июня 2026 года наблюдательный совет АО "Прозорро.Продажи" по результатам открытого конкурса назначил новым председателем правления Игоря Добрована.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба "Прозорро.Продажи".

Конкурс проводится в открытом конкурентном формате и с соблюдением требований законодательства.

Что известно о новом руководителе

Игорь Доброван — управленец с более чем 15-летним опытом в государственном и частном секторах на пересечении финансов, технологий и регулируемых рынков. Являлся руководителем SMIDA (Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины), государственным институтом под наблюдением регулятора, где он провел комплексную трансформацию организации: обновил бизнес-модель, реализовал цифровизацию и отраслевые ИТ-решения.

Раньше занимал должности финансового и генерального директора в большом медиахолдинге. Имеет опыт операционного руководства в NeSPat, где отвечал за выход на международные рынки и внедрение международных стандартов (ISO 27001, 9001, GDPR).

Имеет степень MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

"Мы уверены, что новый руководитель обеспечит и стабильность, и дальнейшее развитие компании", - прокомментировал назначение председатель наблюдательного совета АО "Прозорро.Продажи" Илья Михайлов.

Сообщается, что передача дел будет проходить в плановом режиме. Компания продолжает бесперебойную работу.

Сергей Бут, возглавлявший АО "Прозорро.Продажи" последние 3,5 года, завершил работу в компании 9 июня.

О Прозорро.Продажи

"Прозорро.Продажи" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов. "Прозорро.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность кого-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму свыше 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.