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Чому жінки отримують менші пенсії в Україні та як хочуть скоротити розрив

пенсія
Різниця у 2 тисячі гривень: як відрізняються пенсії жінок і чоловіків / Shutterstock

Середня пенсія жінок в Україні залишається суттєво нижчою, ніж у чоловіків. Станом на 1 січня 2026 року жінки в середньому отримували близько 5,5 тис. грн, тоді як чоловіки - 7,5 тис. грн. Для скорочення розриву пропонують запровадити гарантований мінімальний рівень пенсій із поступовим підвищенням до 10 тис. грн у 2029 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Мінімальна пенсія до 10 тисяч гривень

Розрив у пенсійних виплатах формується протягом усього трудового життя. Серед основних причин - нижчий рівень заробітних плат, перерви у роботі через догляд за дітьми або іншими членами родини, а також зайнятість у сферах із нижчим рівнем оплати праці.

Пенсійна система не може повністю усунути причини такої нерівності, однак має мінімізувати її наслідки. Одним із ключових елементів комплексної пенсійної реформи може стати запровадження гарантованого мінімального рівня пенсійного забезпечення.

Зокрема, у пропозиціях до Бюджетної декларації передбачено поступове підвищення мінімальної пенсії: до 6,5 тис. грн у 2027 році, 8 тис. грн - у 2028 році та 10 тис. грн - у 2029 році.

Очікується, що такий підхід дозволить посилити соціальний захист людей, чиї пенсійні виплати сформувалися на низькому рівні через невисокі доходи або періоди сплати мінімальних страхових внесків.

Пенсії в Україні 

Уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося 9,98 млн пенсіонерів. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн, а кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%). 

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Автор:
Ольга Опенько

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