Почему женщины получают меньшие пенсии в Украине и хотят сократить разрыв

Средняя пенсия женщин в Украине остается существенно ниже, чем у мужчин. По состоянию на 1 января 2026 года женщины в среднем получали около 5,5 тыс. грн, тогда как мужчины – 7,5 тыс. грн. Для сокращения разрыва предлагают ввести гарантированный минимальный уровень пенсий с постепенным повышением до 10 тыс. грн. в 2029 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Минимальная пенсия до 10 тысяч гривен

Разрыв в пенсионных выплатах формируется на протяжении всей трудовой жизни. Среди основных причин - более низкий уровень заработных плат, перерывы в работе по уходу за детьми или другими членами семьи, а также занятость в сферах с более низким уровнем оплаты труда.

Пенсионная система не может полностью устранить причины такого неравенства, однако должна минимизировать его последствия. Одним из ключевых элементов комплексной пенсионной реформы может стать введение гарантированного минимального уровня пенсионного обеспечения.

В частности, в предложениях Бюджетной декларации предусмотрено постепенное повышение минимальной пенсии: до 6,5 тыс. грн в 2027 году, 8 тыс. грн - в 2028 году и 10 тыс. грн - в 2029 году.

Ожидается, что такой подход позволит усилить социальную защиту людей, пенсионные выплаты которых сформировались на низком уровне из-за невысоких доходов или периодов уплаты минимальных страховых взносов.

Пенсии в Украине

Правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год. Средняя пенсия составляет 7273 грн, а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%).

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.