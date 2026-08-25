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Гетманцев зарегистрировал законопроект о добровольных пенсионных фондах: что в нем

пенсия
В настоящее время система негосударственного пенсионного обеспечения фактически не использует свой потенциал / Depositphotos

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев подал на регистрацию законопроект "О добровольных пенсионных фондах".

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в Facebook.

Нардеп напомнил, что в настоящее время система негосударственного пенсионного обеспечения фактически не использует свой потенциал.

По состоянию на конец І квартала 2026 года активы негосударственных пенсионных фондов составили около 7,6 млрд грн, а количество их участников - 889,2 тыс. человек, из которых получили/получают пенсионные выплаты 92,5 тыс. человек. При этом значительная часть зарегистрированных фондов фактически не осуществляет деятельность.

Что в законопроекте

Как отметил Гетманцев, законопроект "О добровольных пенсионных фондах" призван сформировать более надежную систему добровольных пенсионных накоплений, в которой защита интересов человека, прозрачность и ответственное управление средствами будут являться ключевыми принципами.

Проект предусматривает, в частности:

  • усиление защиты прав участников пенсионных фондов;
  • установление более четкой ответственности пенсионных компаний за управление средствами;
  • внедрение современных стандартов корпоративного управления, контроля и управления рисками;
  • инвестирование пенсионных активов с ориентацией прежде всего на долгосрочные интересы участников;
  • обеспечение участникам более прозрачной и актуальной информации об их накоплении;
  • усиление государственного надзора за деятельностью пенсионных учреждений

"То есть речь не только о пенсии в будущем. Речь идет о создании механизма, при котором у человека будет больше возможностей самостоятельно формировать свой финансовый ресурс на пенсионный период", - пояснил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что развитие добровольного пенсионного обеспечения имеет значение и для государства: накопленные средства могут стать долгосрочным внутренним инвестиционным ресурсом для украинской экономики.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку презентовала концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах, который должен реформировать систему негосударственного пенсионного обеспечения и создать основу для развития накопительной пенсионной системы в Украине.

Пенсии в Украине  

Правительство работает над   пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год.   Средняя пенсия составляет 7273 грн,   а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%).

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.

Автор:
Светлана Манько

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