Гетманцев зареєстрував законопроєкт про добровільні пенсійні фонди: що у ньому

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт "Про добровільні пенсійні фонди".

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у Facebook.

Нардеп нагадав, що наразі система недержавного пенсійного забезпечення фактично не використовує свій потенціал.

Станом на кінець І кварталу 2026 року активи недержавних пенсійних фондів становили близько 7,6 млрд грн, а кількість їх учасників — 889,2 тис. осіб, з яких отримали/отримують пенсійні виплати 92,5 тис. осіб. При цьому значна частина зареєстрованих фондів фактично не здійснює діяльності.

Що в законопроєкті

Як зауважив Гетманцев, законопроєкт "Про добровільні пенсійні фонди" покликаний сформувати більш надійну систему добровільних пенсійних накопичень, у якій захист інтересів людини, прозорість та відповідальне управління коштами будуть ключовими принципами.

Проєкт передбачає, зокрема:

посилення захисту прав учасників пенсійних фондів;

встановлення чіткішої відповідальності пенсійних компаній за управління коштами;

запровадження сучасних стандартів корпоративного управління, контролю та управління ризиками;

інвестування пенсійних активів з орієнтацією насамперед на довгострокові інтереси учасників;

забезпечення учасникам більше прозорої та актуальної інформації про їхні накопичення;

посилення державного нагляду за діяльністю пенсійних установ.

"Тобто йдеться не лише про пенсію в майбутньому. Йдеться про створення механізму, за якого людина матиме більше можливостей самостійно формувати свій фінансовий ресурс на пенсійний період", - пояснив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що водночас розвиток добровільного пенсійного забезпечення має значення і для держави: накопичені кошти можуть стати довгостроковим внутрішнім інвестиційним ресурсом для української економіки.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди, який має реформувати систему недержавного пенсійного забезпечення та створити основу для розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Пенсії в Україні

Уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося 9,98 млн пенсіонерів. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн, а кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%).

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.