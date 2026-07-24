Рекордні $640 млн компенсації: голова найбільшого корейського техногіганта програв суд у "розлученні століття"

Сеульський високий суд зобов'язав голову південнокорейського виробника мікросхем SK Hynix Че Тхе Вона виплатити своїй колишній дружині Ро Со Йон 944 млрд вон ($644 млн). Це рішення підсумувало десятирічний судовий процес, який у Південній Кореї назвали "розлученням століття".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Рекордна виплата та вплив буму ШІ

Присуджена сума стала найбільшою виплатою при розлученні в історії Південної Кореї. Вона становить близько 12% від загальних статків бізнесмена, які оцінюються у $5,6 млрд. Для порівняння, у 2022 році суд нижчої інстанції зобов'язав Че Тхе Вона виплатити лише 66,5 млрд вон, однак апеляція суттєво збільшила цю цифру.

Суд пояснив таке рішення стрімким зростанням вартості акцій SK Hynix на тлі загального буму штучного інтелекту. З моменту подачі позову про розлучення у 2017 році капіталізація компанії зросла приблизно на 2500%. Водночас судді вирішили виділити колишній дружині третину від вартості частки бізнесмена в холдинговій компанії SK Inc. і дозволили зробити виплату грошима. Це дасть змогу Че Тхе Вону уникнути продажу контрольного пакета та зберегти управління конгломератом.

Аналітики зазначають, що голова SK Group зможе покрити виплату за рахунок продажу непрофільних активів або залучення кредитів під заставу акцій, тому його контроль над бізнесом не зазнає суттєвих змін.

Історія скандалу та статус фігурантів

Судова тяганина привернула величезну увагу громадськості через високий статус обох сторін. SK Group є другим за величиною конгломератом Південної Кореї, а Ро Со Йон — донькою Ро Тхе У, першого демократично обраного президента країни.

Шлюб, який тривав 34 роки, публічно розпався у 2015 році, коли Че Тхе Вон опублікував у місцевій пресі відкритий лист із зізнанням у позашлюбному зв'язку та наявності дитини. Спроби врегулювати поділ майна через медіацію провалилися, що призвело до тривалих судових розглядів.

Нагадаємо, раніше південнокорейський гігант із виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix залучив 26,5 мільярда доларів США в межах виходу на американський фондовий ринок. Попри нещодавню волатильність акцій на батьківщині, компанія успішно реалізувала найбільший в історії США первинний продаж акцій серед іноземних емітентів.