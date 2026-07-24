Рекордные $640 млн компенсации: глава крупнейшего корейского техногиганта проиграл суд в "разводе века"

Сеульский высокий суд обязал главу южнокорейского производителя микросхем SK Hynix Че Тхе Она выплатит своей бывшей жене Ро Со Йон 944 млрд вон ($644 млн). Это решение подытожило десятилетний судебный процесс, который в Южной Корее назвали "разводом века".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Рекордная выплата и влияние бума ИИ

Присужденная сумма стала самой большой выплатой при разводе в истории Южной Кореи. Она составляет около 12% от общего состояния бизнесмена, которое оценивается в $5,6 млрд. Для сравнения, в 2022 году суд низшей инстанции обязал Че Тхе Она выплатить лишь 66,5 млрд вон, однако апелляция существенно увеличила эту цифру.

Суд объяснил такое решение стремительным ростом стоимости акций SK Hynix на фоне всеобщего бума искусственного интеллекта. С момента подачи иска о разводе в 2017 году капитализация компании выросла примерно на 2500%. В то же время, судьи решили выделить бывшей жене треть от стоимости доли бизнесмена в холдинговой компании SK Inc. и разрешили произвести выплату деньгами. Это позволит Че Тхе Ону избежать продажи контрольного пакета и сохранить управление конгломератом.

Аналитики отмечают, что глава SK Group сможет покрыть выплату за счет продажи непрофильных активов или привлечения кредитов под залог акций, поэтому его контроль над бизнесом не претерпевает существенных изменений.

История скандала и статус фигурантов

Судебная волокита привлекла огромное внимание общественности из-за высокого статуса обеих сторон. SK Group является вторым по величине конгломератом Южной Кореи, а Ро Со Йон – дочерью Ро Тхе У, первого демократически избранного президента страны.

Брак, который длился 34 года, публично распался в 2015 году, когда Че Тхе Вон опубликовал в местной печати открытое письмо с признанием во внебрачной связи и наличии ребенка. Попытки урегулировать раздел имущества через медиацию провалились, что привело к длительным судебным разбирательствам.

Напомним, ранее южнокорейский гигант по производству микросхем памяти SK Hynix привлек 26,5 миллиарда долларов США в рамках выхода на американский фондовый рынок. Несмотря на недавнюю волатильность акций на родине, компания успешно реализовала крупнейшую в истории США первоначальную продажу акций среди иностранных эмитентов.