Более 300 учебных заведений получат энергооборудование для автономной работы во время обесточений

Более 300 учебных заведений получат финансирование на установку систем резервного электропитания общей стоимостью более 477 млн грн. 21 областная военная администрация уже отобрала перечень заведений, реализующих проект за средства государственной субвенции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Условия и оборудование

Финансирование получат учреждения, работающие в очном или смешанном формате и имеющие укрытие. Средства будут направлены на закупку, доставку и установку "под ключ" систем резервного электропитания.

В зависимости от потребностей заведения это могут быть:

инверторы;

аккумуляторные системы;

солнечные электростанции;

генераторы.

Ключевым требованием является обеспечение автономной работы заведения не менее 8 часов. Все оборудование должны быть установлены и введены в эксплуатацию до 15 ноября 2026 года.

Какие заведения попали в программу ?

Среди отобранных учебных заведений:

247 заведений, которые в 2027/2028 учебном году станут академическими лицеями и обеспечивают профильное среднее образование;

15 являются специальными учебными заведениями или военными лицеями;

40 являются учреждениями профессионального или профессионального высшего образования коммунальной или государственной формы собственности, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования.

Предпочтение при отборе предоставляли учебным заведениям, которые выполняют функции Пункта несокрушимости или пункта проведения НМТ.

Условия софинансирования

Использование субвенции предполагает софинансирование местных бюджетов. Его размер зависит от финансовой способности общины: чем ниже индекс налоговоспособности, тем большую долю расходов покрывает государство.

В целом на усиление энергетической устойчивости всей образовательной отрасли (включая колледжи и университеты) в 2026 году предусмотрено более 2,2 млрд грн.

Напомним, правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.