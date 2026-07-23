Понад 300 закладів освіти отримають енергообладнання для автономної роботи під час знеструмлень

Понад 300 закладів освіти отримають фінансування на встановлення систем резервного електроживлення загальною вартістю понад 477 млн грн. 21 обласна військова адміністрація вже відібрала перелік закладів, які реалізовуватимуть проєкт за кошти державній субвенції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Умови та обладнання

Фінансування отримають заклади, які працюють в очному або змішаному форматі та мають укриття. Кошти спрямують на закупівлю, доставлення та встановлення "під ключ" систем резервного електроживлення.

Залежно від потреб закладу це можуть бути:

інвертори;

акумуляторні системи;

сонячні електростанції;

генератори.

Ключовою вимогою є забезпечення автономної роботи закладу щонайменше 8 годин. Усе обладнання мають встановити та ввести в експлуатацію до 15 листопада 2026 року.

Які заклади потрапили до програми ?

Серед відібраних закладів освіти:

247 закладів, які у 2027/2028 навчальному році стануть академічними ліцеями та забезпечуватимуть профільну середню освіту;

15 є спеціальними закладами освіти або військовими ліцеями;

40 є закладами професійної чи фахової передвищої освіти комунальної або державної форми власності, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Перевагу під час відбору надавали закладам освіти, які виконують функції Пункту незламності або пункту проведення НМТ.

Умови співфінансування

Використання субвенції передбачає співфінансування з місцевих бюджетів. Його розмір залежить від фінансової спроможності громади: що нижчий індекс податкоспроможності, то більшу частку витрат покриває держава.

Загалом на посилення енергетичної стійкості всієї освітньої галузі (включно з коледжами та університетами) у 2026 році передбачено понад 2,2 млрд грн.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти - шкіл, коледжів і університетів. Кошти використають для модернізації інфраструктури, встановлення систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки до опалювального сезону.