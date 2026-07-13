Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на майже 200 млрд грн

За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Цей показник утричі більший за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Загальна сума зафіксованих операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів, становить 194,2 млрд гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Розподіл виявлених порушень за напрямками такий:

схеми, пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупцією — 269 матеріалів на суму 47,7 млрд гривень;

податкові правопорушення та ухилення від сплати податків — майже 500 матеріалів на суму 114,5 млрд гривень;

фінансування тероризму, колабораціонізм, збройна агресія РФ проти України та порушення санкцій — 36 матеріалів.

Окремим напрямком роботи Держфінмоніторингу стало виявлення так званих "дропів" — осіб, які передають свої банківські рахунки стороннім для проведення незаконних розрахунків. Фахівці дослідили понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі. У результаті ідентифікували понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності "дропів", а сума проведених через них операцій перевищила 18,5 млрд гривень.

Результати роботи Держфінмоніторингу



Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив зростання показників зміною внутрішніх процесів: "Ми посилили аналітичний блок, цифровізували ключові процеси та впровадили сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій".

За його словами, поєднання професійної експертизи людей і сучасних технологій дозволяє сьогодні ефективніше виявляти фінансові злочини, складні схеми відмивання коштів і забезпечувати правоохоронні органи якісними аналітичними матеріалами.

Довідково

"Дропи" (від англ. "to drop" – кидати) – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

"Дропам" обіцяють грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Шахраї використовують ці дані для незаконних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших незаконних дій.

Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу розпочала окремий аналіз великих операцій із готівкою, які спрямовуються на придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого преміального майна.