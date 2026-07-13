Україна та Греція погодили квоту на нерегулярні автобусні перевезення

Україна та Греція погодили обмін 50 дозволами на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень на 2026 рік. Кожен отриманий дозвіл надає право на виконання конкретного рейсу та перевезення пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Домовленостей досягнуто за результатами зустрічі заступника міністра Сергія Деркача з грецьким міністром інфраструктури та транспорту Христосом Дімасом.

Виділена квота дозволить українським компаніям виконувати нерегулярні автобусні перевезення між країнами. Цей напрямок має попит під час літнього сезону для організації туристичних рейсів та групових поїздок.

Заступник міністра Сергій Деркач повідомив, що наявність документів впливає на роботу українських компаній на ринку Греції. Він зазначив, що погоджена кількість не є остаточною квотою.

"Ми домовилися з грецькими партнерами: якщо українські перевізники використають їх у повному обсязі, Греція відкриє додаткову кількість дозволів. Це дозволить оперативно реагувати на реальний попит і підтримати роботу українського бізнесу", — зазначив посадовець.

За даним відомства, загалом українські компанії мають можливість виконувати нерегулярні пасажирські рейси за дозволами до понад 20 країн світу. Найближчим часом нові бланки будуть доступні для замовлення українськими автоперевізниками.

Нагадаємо, у червні Україна досягла домовленостей із Румунією про обмін 2000 універсальних разових дозволів на нерегулярні перевезення пасажирів між країнами. Перевізники отримали можливість здійснювати автобусні поїздки, які не належать до регулярних маршрутів