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НБУ применил меры воздействия к двум ломбардам

НБУ
НБУ применил меры воздействия к двум ломбардам / Depositphotos

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум ломбардам из-за неподачи отчетов о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год в установленные сроки. Учреждения должны устранить нарушения до 3 августа 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Меры воздействия применены в виде требований о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Речь идет о таких учреждениях:

  • полное общество "Ломбард "Черкасская ссуда" с участием ООО "Лаин", ООО "Вала";
  • полное общество "Ломбард "Оникс" Анохина, Яценко".

Основанием для решения стало непредставление НБУ отчетов о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год в сроки, установленные регулятором.

Решение о применении мер влияния 13 июля 2026 принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В Нацбанке напомнили, что административные акты регулятора вступают в силу со дня доведения их до сведения соответствующих учреждений в установленном порядке.

Напомним, ранее Нацбанк отозвал лицензии на деятельность двух ломбардов и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений на основании заявлений.

Автор:
Татьяна Гойденко