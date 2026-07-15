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НБУ застосував заходи впливу до двох ломбардів

НБУ
НБУ застосував заходи впливу до двох ломбардів / Depositphotos

Національний банк України застосував заходи впливу до двох ломбардів через неподання звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік у встановлені строки. Установи мають усунути порушення до 3 серпня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Заходи впливу застосовано у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень і приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Йдеться про такі установи:

  • повне товариство "Ломбард "Черкаська позика" за участю ТОВ "Лаін", ТОВ "Вала";
  • повне товариство "Ломбард "Онікс" Анохіна, Яценко".

Підставою для рішення стало неподання до НБУ звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік у строки, встановлені регулятором.

Рішення про застосування заходів впливу 13 липня 2026 року ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У Нацбанку нагадали, що адміністративні акти регулятора набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку.

Нагадаємо, раніше Нацбанк відкликав ліцензії на діяльність двох ломбардів та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх заяв.

Автор:
Тетяна Гойденко