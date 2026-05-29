Вартість Anthropic сягнула 965 мільярдів доларів: стартап випередив OpenAI

Американська компанія Anthropic, відома розробкою чат-бота Claude, офіційно залучила 65 мільярдів доларів у межах нового раунду фінансування. За підсумками цієї угоди ринкова оцінка стартапу злетіла до рекордних 965 мільярдів доларів, що перетворює його на найдорожчого гравця у світовій індустрії штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Нова оцінка після чергового фінансового раунду дозволила Anthropic обійти компанію OpenAI (творців ChatGPT), чия ринкова вартість у березні після залучення коштів була зафіксована на рівні 852 мільярдів доларів. Це суттєво загострює боротьбу за технологічне домінування на світовому ринку.

Фінансовий зліт, інвестори та підготовка до IPO

Капіталізація Anthropic продемонструвала феноменальну динаміку, зроставши більш ніж удвічі порівняно з лютим поточного року, коли стартап оцінювали у 380 мільярдів доларів. Керівництво компанії пояснює такий інтерес інвесторів стрімким масштабуванням бізнесу та високим попитом на Claude з боку великих корпорацій — на початку травня загальний дохід Anthropic перевищив 47 мільярдів доларів.

Ключові деталі мегаугоди:

Хто дав гроші: раунд фінансування очолили провідні венчурні фонди Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks та Sequoia Capital. Співлідерами також виступили Coatue та ICONIQ.

Технологічні партнери: до інвестицій приєдналися стратегічні виробники мікросхем пам'яті для ШІ — компанії Micron, Samsung та SK Hynix.

Гіганти хмарних послуг: раунд включає 15 мільярдів доларів раніше запланованих інвестицій від гіперскейлерів, зокрема 5 мільярдів від Amazon. Нагадаємо, у квітні Amazon оголосила про намір сумарно вкласти в Anthropic до 25 мільярдів доларів, а стартап натомість зобов'язався витратити понад 100 мільярдів протягом 10 років на хмарну інфраструктуру AWS.

Вихід на біржу: за даними банкірів, залучення приватного капіталу є фінальним етапом підготовки Anthropic до публічного лістингу (IPO). І Anthropic, і OpenAI планують вийти на біржу вже до кінця цього року, щоб отримати доступ до колосальних фінансових ресурсів, необхідних для закупівлі обчислювальних потужностей та навчання моделей наступного покоління.

Наразі через безпрецедентний наплив користувачів Anthropic регулярно стикається з дефіцитом серверних ресурсів. Щоб стабілізувати роботу платформи, компанія навіть змушена вводити ліміти на використання інструментів у години пік, натомість пропонуючи клієнтам вигідніші умови для обчислень поза піковим часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Anthropic готує угоду, яка може зробити її найдорожчим ШІ-стартапом у світі. Початкові параметри раунду, що обговорювалися на ринку, передбачали базову оцінку компанії на рівні 900 мільярдів доларів ще до внесення нових інвестицій, що повністю виправдалося фінальними підсумками голосування акціонерів.