Стоимость Anthropic достигла 965 миллиардов долларов: стартап опередил OpenAI

Американская компания Anthropic, известная разработкой чат-бота Claude, официально привлекла 65 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования. По итогам этого соглашения рыночная оценка стартапа взлетела до рекордных 965 миллиардов долларов, что превращает его в самого дорогого игрока в мировой индустрии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Новая оценка после очередного финансового раунда позволила Anthropic обойти компанию OpenAI (создателей ChatGPT), чья рыночная стоимость в марте после привлечения средств была зафиксирована на уровне 852 миллиарда долларов. Это существенно обостряет борьбу за технологическое преобладание на мировом рынке.

Финансовый взлет, инвесторы и подготовка к IPO

Капитализация Anthropic продемонстрировала феноменальную динамику, увеличившись более чем вдвое по сравнению с февралем текущего года, когда стартап оценивали в 380 миллиардов долларов. Руководство компании объясняет такой интерес инвесторов стремительным масштабированием бизнеса и высоким спросом на Claude со стороны крупных корпораций – в начале мая общий доход Anthropic превысил 47 миллиардов долларов.

Ключевые детали мегасоглашения:

  • Кто дал деньги: раунд финансирования возглавили ведущие венчурные фонды Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital. Солидерами также выступили Coatue и ICONIQ.
  • Технологические партнеры: к инвестициям присоединились стратегические производители микросхем памяти для ИИ – компании Micron, Samsung и SK Hynix.
  • Гиганты облачных услуг: раунд включает 15 миллиардов долларов ранее запланированных инвестиций от гиперскейлеров, в том числе 5 миллиардов от Amazon. Напомним, в апреле Amazon объявила о намерении суммарно вложить в Anthropic до 25 миллиардов долларов, а стартап обязался потратить более 100 миллиардов в течение 10 лет на облачную инфраструктуру AWS.
  • Выход на биржу: по данным банкиров, привлечение частного капитала является финальным этапом подготовки Anthropic к публичному листингу (IPO). И Anthropic, и OpenAI планируют выйти на биржу уже к концу этого года, чтобы получить доступ к колоссальным финансовым ресурсам, необходимым для закупки вычислительных мощностей и обучению моделей следующего поколения.

Из-за беспрецедентного наплыва пользователей Anthropic регулярно сталкивается с дефицитом серверных ресурсов. Чтобы стабилизировать работу платформы, компания даже вынуждена вводить лимиты на использование инструментов в часы пик, зато предлагая клиентам более выгодные условия для вычислений вне пикового времени.

Напомним, ранее стало известно, что Anthropic готовит соглашение, которое может сделать его самым дорогим ИИ-стартапом в мире. Первоначальные параметры раунда, обсуждавшиеся на рынке, предполагали базовую оценку компании на уровне 900 миллиардов долларов еще до внесения новых инвестиций, что полностью оправдалось финальными итогами голосования акционеров.

Автор:
Максим Кольц