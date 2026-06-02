Паливна криза у Росії дісталася Москви: продаж бензину обмежують

У Росії паливна криза дійшла до Москви / Depositphotos

У Росії розгорається паливна криза на тлі безперервних українських ударів по нафтопереробних заводах. Дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

У Новій Москві (територія, приєднана до столиці РФ в ході наймасштабнішого проєкту розширення Москви) на автозаправних станціях почали з’являтися оголошення про обмеження продажу бензину до 60 літрів в одні руки, а дизельного пального – до 100 літрів.

Такий порядок відпуску пального діятиме "до подальших розпоряджень".

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок А-92 та А-95.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти.  Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.

Автор:
Світлана Манько