У Росії бізнес вимагає припинення війни для порятунку економіки – Reuters

Російський бізнес наразі не бачить перспектив завершення війни та виходу з кризи. Залежна від сировини російська економіка обсягом 3 трильйони доларів продемонструвала різке падіння.

Після зростання на 4,9% у 2024 році, минулого року вона сповільнилася до 1%, а в першому кварталі 2026 року зафіксовано скорочення на 0,2%.

Головними причинами чиновники називають високі відсоткові ставки, жорсткі західні санкції та сильний рубль. За прогнозами, поточного року зростання складе лише скромні 0,4%.

Ситуацію погіршують удари українських дронів по нафтопереробних заводах, портах та підприємствах із виробництва добрив. Ці атаки вивели з ладу чверть нафтопереробних потужностей РФ, що створює реальні ризики дефіциту палива у розпал автомобільного сезону.

Втрачені можливості

Російські підприємці наголошують, що єдиним способом відновити економіку є припинення війни в Україні. Будь-які позитивні новини щодо мирних переговорів викликають миттєвий ентузіазм на фондовому ринку РФ.

Проте у Кремлі визнають, що розпочатий у лютому минулого року переговорний процес наразі призупинено, оскільки США зосереджені на конфлікті на Близькому Сході. Разом із цим заморожено мільярдні американські інвестиції та потенційне послаблення санкцій.

Представники російських ділових кіл та банкіри констатують, що Путін уже втратив найкращу можливість укласти вигідну угоду, і зараз система демонструє явні ознаки нестабільності.

Ілюзія стійкості

На Санкт-Петербурзькому економічному форумі чиновники планують обговорювати цифровізацію, штучний інтелект та перерозподіл робочої сили.

Проте аналітики та колишні посадовці Центробанку РФ стверджують, що уряд не має реальних інструментів для відновлення зростання.

Тимчасове полегшення через стрибок цін на нафту, викликаний ситуацією навколо Ормузької протоки, буде короткочасним. Навіть усередині російського істеблішменту звучить критика, що військове виробництво не створює споживчої цінності, адже танки та снаряди не стимулюють внутрішній ринок.

Без зовнішнього поштовху та скасування санкцій Росія приречена на довготривалу стагнацію.

Нагадаємо, Росія вже опинилася під загрозою дефіциту пального після рекордних атак України по НПЗ. Щоденні обсяги преміального бензину АІ-95, виставлені на продаж у європейській частині РФ, скоротилися втричі порівняно з минулим роком, а біржова ціна на цей вид палива підскочила більш ніж на 20%.