Российский бизнес пока не видит перспективы завершения войны и выхода из кризиса. Зависимая от сырья российская экономика объемом 3 триллиона долларов продемонстрировала резкое падение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

После роста на 4,9% в 2024 году в прошлом году она замедлилась до 1%, а в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 0,2%.

Главными причинами чиновники называют высокие процентные ставки, жесткие западные санкции и сильный рубль. По прогнозам, в текущем году рост составит только скромные 0,4%.

Ситуацию усугубляют удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, портам и предприятиям по производству удобрений. Эти атаки вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что создает реальные риски дефицита топлива в разгар автомобильного сезона.

Упущенные возможности

Российские предприниматели отмечают, что единственным способом восстановить экономику является прекращение войны в Украине. Любые положительные новости по мирным переговорам вызывают мгновенный энтузиазм на фондовом рынке РФ.

Однако в Кремле признают, что начатый в феврале прошлого года переговорный процесс приостановлен, поскольку США сосредоточены на конфликте на Ближнем Востоке. Вместе с этим заморожены миллиардные американские инвестиции и потенциальное ослабление санкций.

Представители российских деловых кругов и банкиры констатируют, что Путин уже лишился лучшей возможности заключить выгодное соглашение, и сейчас система демонстрирует явные признаки нестабильности.

Иллюзия стойкости

На Санкт-Петербургском экономическом форуме чиновники намерены обсуждать цифровизацию, искусственный интеллект и перераспределение рабочей силы.

Однако аналитики и бывшие чиновники Центробанка РФ утверждают, что у правительства нет реальных инструментов для возобновления роста.

Временное облегчение из-за скачка цен на нефть, вызванного ситуацией вокруг Ормузского пролива, будет кратковременным. Даже внутри российского истеблишмента звучит критика, что военное производство не создает потребительскую ценность, ведь танки и снаряды не стимулируют внутренний рынок.

Без внешнего толчка и отмены санкций Россия обречена на длительную стагнацию.

Напомним, Россия уже оказалась под угрозой дефицита горючего после рекордных атак Украины по НПЗ. Ежедневные объемы премиального бензина АИ-95, выставленные на продажу в европейской части РФ, сократились втрое по сравнению с прошлым годом, а биржевая цена на этот вид топлива подскочила более чем на 20%.