В России бизнес требует прекращения войны для спасения экономики – Reuters
Российский бизнес пока не видит перспективы завершения войны и выхода из кризиса. Зависимая от сырья российская экономика объемом 3 триллиона долларов продемонстрировала резкое падение.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .
После роста на 4,9% в 2024 году в прошлом году она замедлилась до 1%, а в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 0,2%.
Главными причинами чиновники называют высокие процентные ставки, жесткие западные санкции и сильный рубль. По прогнозам, в текущем году рост составит только скромные 0,4%.
Ситуацию усугубляют удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, портам и предприятиям по производству удобрений. Эти атаки вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что создает реальные риски дефицита топлива в разгар автомобильного сезона.
Упущенные возможности
Российские предприниматели отмечают, что единственным способом восстановить экономику является прекращение войны в Украине. Любые положительные новости по мирным переговорам вызывают мгновенный энтузиазм на фондовом рынке РФ.
Однако в Кремле признают, что начатый в феврале прошлого года переговорный процесс приостановлен, поскольку США сосредоточены на конфликте на Ближнем Востоке. Вместе с этим заморожены миллиардные американские инвестиции и потенциальное ослабление санкций.
Представители российских деловых кругов и банкиры констатируют, что Путин уже лишился лучшей возможности заключить выгодное соглашение, и сейчас система демонстрирует явные признаки нестабильности.
Иллюзия стойкости
На Санкт-Петербургском экономическом форуме чиновники намерены обсуждать цифровизацию, искусственный интеллект и перераспределение рабочей силы.
Однако аналитики и бывшие чиновники Центробанка РФ утверждают, что у правительства нет реальных инструментов для возобновления роста.
Временное облегчение из-за скачка цен на нефть, вызванного ситуацией вокруг Ормузского пролива, будет кратковременным. Даже внутри российского истеблишмента звучит критика, что военное производство не создает потребительскую ценность, ведь танки и снаряды не стимулируют внутренний рынок.
Без внешнего толчка и отмены санкций Россия обречена на длительную стагнацию.
Напомним, Россия уже оказалась под угрозой дефицита горючего после рекордных атак Украины по НПЗ. Ежедневные объемы премиального бензина АИ-95, выставленные на продажу в европейской части РФ, сократились втрое по сравнению с прошлым годом, а биржевая цена на этот вид топлива подскочила более чем на 20%.