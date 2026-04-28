Сезон спаржи под давлением заморозков: как погода может повлиять на цены

Сезон спаржи в Украине стартовал в сложных погодных условиях: весенние заморозки уже отразились на урожайности и могут сформировать дальнейшую динамику цен на рынке.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает в исполнительный директор "Спаржа Волыни" Ольга Костюк для AgroPortal.ua .

В частности, зеленая спаржа на старте сезона стоит около 500 грн/кг, белая – 600 грн/кг, фиолетовая – 550 грн/кг, а продукция с незначительными дефектами – около 350 грн/кг. В то же время производители подчеркивают, что это стартовые цены, традиционно снижающиеся по мере увеличения предложения на рынке.

Главным фактором влияния на сезон стали весенние заморозки, которые в отдельных хозяйствах привели к потере минимум 15% урожайности. По словам производителей, погода остается нестабильной, а повторные волны похолодания заставляют дополнительно тратить ресурсы на восстановление насаждений.

Средняя урожайность спаржи в хозяйствах составляет около 3 тонн с гектара, однако фактические показатели сильно зависят от климатических условий. В отдельных регионах уже фиксировали повреждение посевов и потребность в пересеве.

Выращивание культуры остается капиталоемким: закладка 1 га спаржи стоит около 8 тыс. евро, а окупаемость проекта обычно составляет 3–4 года.

Основными каналами сбыта производители называют торговые сети, в частности, "Сільпо" и Metro, которые формируют основной спрос. Дополнительно продукция реализуется через рестораны и онлайн-продажи, однако их доля остается меньше.

Производители также отмечают, что спрос на спаржу в Украине постепенно растет, особенно в крупных городах, а культура потребления становится более массовой. В то же время рынок остается чувствительным к короткому сроку хранения продукции и сезонным колебаниям предложения.

Напомним, что в 2026 году сезон спаржи в Украине стартовал по более высоким ценам по сравнению с прошлым годом. В начале сезона килограмм продукции первого сорта продается примерно по 500–700 грн в зависимости от сорта, что на 20–25% больше, чем в прошлом. Производители объясняют удорожание погодными рисками, в том числе весенними заморозками, влияющими на урожайность, а также ростом расходов на топливо, логистику и импортные составляющие.