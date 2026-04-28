Сезон спаржі під тиском заморозків: як погода може вплинути на ціни

Сезон спаржі в Україні стартував у складних погодних умовах: весняні заморозки вже вплинули на врожайність і можуть сформувати подальшу динаміку цін на ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє виконавча директорка "Спаржа Волині" Ольга Костюк для AgroPortal.ua.

Зокрема, зелена спаржа на старті сезону коштує близько 500 грн/кг, біла — 600 грн/кг, фіолетова — 550 грн/кг, а продукція з незначними дефектами — близько 350 грн/кг. Водночас виробники наголошують, що це стартові ціни, які традиційно знижуються в міру збільшення пропозиції на ринку.

Головним фактором впливу на сезон стали весняні заморозки, які в окремих господарствах призвели до втрати щонайменше 15% врожайності. За словами виробників, погода залишається нестабільною, а повторні хвилі похолодання змушують додатково витрачати ресурси на відновлення насаджень.

Середня врожайність спаржі в господарствах становить близько 3 тонн з гектара, однак фактичні показники сильно залежать від кліматичних умов. В окремих регіонах вже фіксували пошкодження посівів і потребу у пересіванні.

Вирощування культури залишається капіталомістким: закладення 1 га спаржі коштує близько 8 тис. євро, а окупність проєкту зазвичай становить 3–4 роки.

Основними каналами збуту виробники називають торговельні мережі, зокрема "Сільпо" та Metro, які формують основний попит. Додатково продукція реалізується через ресторани та онлайн-продажі, однак їхня частка залишається меншою.

Виробники також зазначають, що попит на спаржу в Україні поступово зростає, особливо у великих містах, а культура її споживання стає більш масовою. Водночас ринок залишається чутливим до короткого терміну зберігання продукції та сезонних коливань пропозиції.

