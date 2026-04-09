Українські фермери вивели на ринок першу спаржу сезону 2026: актуальні ціни та прогнози ринку

Українське фермерське господарство “Аспарагус Журавля” офіційно розпочало збір та продаж першого врожаю зеленої спаржі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють на сторінці господарства.

На початку сезону ціна за один кілограм спаржі першого гатунку зафіксована на рівні 700 грн. Продукція другого гатунку пропонується споживачам за ціною 500 грн/кг.

Схожа цінова картина спостерігалася і в 2025 році, коли прохолодна весна та обмежена пропозиція утримували вартість органічної продукції від 700 грн/кг.

Тоді ж роздрібні ціни на теплично вирощену спаржу стартували від 600 грн/кг, а гуртові польові продажі сягали 800 грн/кг.

"Рік пролетів і ось ми знову готові наповнювати ваші кошики найсвіжішою українською спаржею. Ті самі поля, та сама турбота у кожному пагоні, але вже новий врожай 2026 року", — йдеться у повідомленні.

Аналітики ринку зазначають, що минулого року стартові ціни були на чверть вищими за показники попереднього періоду.

Проте досвід минулого сезону свідчить про ймовірне зниження вартості: наприкінці квітня 2025 року ціна впала до 500 грн/кг, а в період масового збору у травні зафіксувалася в межах 300–400 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.