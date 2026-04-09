Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,94

50,70

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские фермеры вывели на рынок первую спаржу сезона 2026 года: актуальные цены и прогнозы рынка

спаржа
Первая зеленая спаржа с полей появилась в продаже / Depositphotos

Украинское фермерское хозяйство "Аспарагус Журавля" официально приступило к сбору и продаже первого урожая зеленой спаржи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают на странице хозяйства.

В начале сезона цена за килограмм спаржи первого сорта зафиксирована на уровне 700 грн. Продукция второго сорта предлагается потребителям по цене 500 грн./кг.

Похожая ценовая картина наблюдалась и в 2025 году, когда холодная весна и ограниченное предложение содержали стоимость органической продукции от 700 грн/кг.

Тогда же розничные цены на теплично выращенную спаржу стартовали от 600 грн/кг, а оптовые полевые продажи достигали 800 грн/кг.

"Год пролетел и вот мы снова готовы наполнять ваши корзины свежей украинской спаржей. Те же поля, та же забота в каждом побеге, но уже новый урожай 2026 года", — говорится в сообщении.

Аналитики рынка отмечают, что в прошлом году стартовые цены были на четверть выше показателей предыдущего периода.

Однако опыт прошлого сезона свидетельствует о вероятном снижении стоимости: в конце апреля 2025 цена упала до 500 грн/кг, а в период массового сбора в мае зафиксировалась в пределах 300–400 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.

Автор:
Татьяна Бессараб