Украинские фермеры вывели на рынок первую спаржу сезона 2026 года: актуальные цены и прогнозы рынка

Украинское фермерское хозяйство "Аспарагус Журавля" официально приступило к сбору и продаже первого урожая зеленой спаржи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают на странице хозяйства.

В начале сезона цена за килограмм спаржи первого сорта зафиксирована на уровне 700 грн. Продукция второго сорта предлагается потребителям по цене 500 грн./кг.

Похожая ценовая картина наблюдалась и в 2025 году, когда холодная весна и ограниченное предложение содержали стоимость органической продукции от 700 грн/кг.

Тогда же розничные цены на теплично выращенную спаржу стартовали от 600 грн/кг, а оптовые полевые продажи достигали 800 грн/кг.

"Год пролетел и вот мы снова готовы наполнять ваши корзины свежей украинской спаржей. Те же поля, та же забота в каждом побеге, но уже новый урожай 2026 года", — говорится в сообщении.

Аналитики рынка отмечают, что в прошлом году стартовые цены были на четверть выше показателей предыдущего периода.

Однако опыт прошлого сезона свидетельствует о вероятном снижении стоимости: в конце апреля 2025 цена упала до 500 грн/кг, а в период массового сбора в мае зафиксировалась в пределах 300–400 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.