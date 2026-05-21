Электричество для элеваторов: Kernel запускает две солнечные станции и будет продавать излишки в сеть

Украинский агрохолдинг Kernel Андрея Веревского приступил к строительству собственных солнечных электростанций на промышленных объектах для стабилизации работы зернохранилищ. Компания инвестировала $140 тысяч в два пилотных элеваторных проекта СЭС общей мощностью 250 кВт и планирует продавать излишки электричества в государственную энергосистему.

Целью проекта является уменьшение зависимости от внешнего электроснабжения, обеспечение бесперебойной работы мощностей для хранения зерновых культур, сокращение углеродного следа продукции.

Первую солнечную электростанцию мощностью 100 кВт строят в Кировоградской области, вторую – на 150 кВт – на Полтавщине.

"Учитывая текущие тарифы на электроэнергию для коммерческих потребителей, инвестиции в промышленные СЭС без систем накопления являются одним из самых эффективных инструментов оптимизации затрат. Ожидаемый срок окупаемости до 5 лет. При этом себестоимость собственного солнечного киловатт-часа для предприятия является в разы ниже рыночной".

Сгенерированная солнечными панелями электроэнергия обеспечивает текущие технологические процессы и покрывает внутренние потребности элеваторов. В ближайшие месяцы агрохолдинг планирует выполнить подключение объектов к общей сети по модели активного потребителя. Это позволит реализовывать излишки производимой электроэнергии в объединенную энергосистему страны.

Руководство компании рассматривает варианты масштабирования этого проекта. Потенциальными площадками для последующих этапов строительства определены другие промышленные объекты в Винницкой и Полтавской областях. В перспективе на новых локациях предполагается установка солнечных систем мощностью до 550 кВт, а на крупных промышленных площадках холдинга – от 3 до 4 МВт. Помимо получения экономического эффекта, этот шаг отвечает долгосрочной ESG-стратегии предприятия по декарбонизации производства.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит до $45 млн на строительство солнечной электростанции Kernel .