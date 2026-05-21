Власна електрика для елеваторів: Kernel запускає дві сонячні станції та продаватиме надлишки в мережу

Український агрохолдинг Kernel Андрія Веревського розпочав будівництво власних сонячних електростанцій на промислових об'єктах для стабілізації роботи зерносховищ. Компанія інвестувала $140 тисяч у два пілотні проєкти елеваторних СЕС загальною потужністю 250 кВт та планує продавати надлишки електрики в державну енергосистему.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба холдингу.

Метою проєкту є зменшення залежності від зовнішнього електропостачання, забезпечення безперебійної роботи потужностей для зберігання зернових культур, а також скорочення вуглецевого сліду продукції.

Першу сонячну електростанцію потужністю 100 кВт споруджують у Кіровоградській області, другу — на 150 кВт — на Полтавщині.

"Враховуючи поточні тарифи на електроенергію для комерційних споживачів, інвестиції у промислові СЕС без систем накопичення є одним із найефективніших інструментів оптимізації витрат. Очікуваний термін окупності до 5 років. При цьому собівартість власної сонячної кіловат-години для підприємства є в рази нижчою за ринкову", — зазначив керівник департаменту зберігання Kernel Сергій Щербань.

Згенерована сонячними панелями електроенергія забезпечує поточні технологічні процеси та покриває внутрішні господарські потреби елеваторів. Протягом найближчих місяців агрохолдинг планує виконати підключення об'єктів до загальної мережі за моделлю активного споживача. Це дозволить реалізовувати надлишки виробленої електроенергії в об'єднану енергосистему країни.

Керівництво компанії розглядає варіанти масштабування цього проєкту. Потенційними майданчиками для наступних етапів будівництва визначено інші промислові об’єкти у Вінницькій та Полтавській областях. У перспективі на нових локаціях передбачається встановлення сонячних систем потужністю до 550 кВт, а на великих промислових майданчиках холдингу — від 3 до 4 МВт. Окрім отримання економічного ефекту, цей крок відповідає довгостроковій ESG-стратегії підприємства щодо декарбонізації виробництва.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть до $45 млн на будівництво сонячної електростанції Kernel.