Десять тисяч дієтичних добавок для дитячого харчування чекають у черзі на реєстрацію в Україні

10 тисяч дієтичних добавок для дитячого харчування чекають в черзі на реєстрацію в Україні / Depositphotos

В Україні різко зросла кількість дієтичних добавок для дитячого харчування, які потребують державної реєстрації. Наразі у черзі перебуває близько 10 тисяч продуктів, тоді як за півроку зареєстровано лише 1607.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову Держпродспоживслужби Сергія Ткачука.

За його словами, новий напрямок — реєстрація дієтичних добавок для дитячого харчування створив суттєве навантаження на службу. "На цьому напрямку у нас, на жаль, завал", — зазначив Ткачук.

Станом на сьогодні служба вже зареєструвала 1607 добавок, але близько 10 тисяч перебувають на реєстрації. За оцінками регулятора, загальний обсяг цього сегмента може становити 17–18 тисяч продуктів.

"Реєстрація таких продуктів наразі здійснюється у ручному режимі, а перелік ведеться у звичайній Excel-таблиці", - повідомив Ткачук.

Перспективи ринку

За оцінками аналітиків, сегмент дієтичних добавок в Україні демонструє швидке зростання.

Обсяг аптечних продажів таких продуктів зріс із 8 млрд грн у 2020 році до близько 22 млрд грн у 2024 році, а середньорічні темпи зростання перевищують 25%.

Частка дієтичних добавок у структурі аптечних продажів становить близько 11–12%, що робить цей сегмент одним із найбільш динамічних на фармацевтичному ринку.

Міжнародні аналітики оцінюють український ринок дієтичних добавок приблизно у $1–1,2 млрд.

Нові правила для ринку дієтичних добавок

Регулювання ринку дієтичних добавок в Україні було змінене після ухвалення Верховною Радою Закону №4122-IX від 5 грудня 2024 року про удосконалення регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок. Про необхідність посилення регулювання цього сегмента раніше писало і Delo.ua, зазначаючи, що закон мав усунути прогалини у контролі за виробництвом та обігом харчових добавок.

Документ запровадив нові вимоги до виробництва, маркування та обігу таких продуктів і зобов’язав операторів ринку повідомляти державний орган про намір першого введення дієтичної добавки на ринок.

Закон фактично створив нову систему обліку ринку дієтичних добавок і спеціалізованого харчування.

Коли зареєструють усіх

Основні норми закону почали діяти 27 вересня 2025 року, а перехідний період для бізнесу триває до 26 березня 2026 року. Ткачук заявив, що  ініціює продовження перехідного періоду ще на півтора роки - саме 18 місяців знадобиться службі для реєстрації всіх поданих добавок. 

Через великий обсяг заявок Держпродспоживслужба змушена пришвидшити їх розгляд. Насамперед опрацьовуються добавки, які вперше вводяться на ринок. Продукти, що вже продавалися раніше і не змінювали свій склад, розглядають за залишковим принципом.

За словами голови Держпродспоживслужби, реєстрацією добавок займається всього лише кілька людей, що створює додаткове навантаження на службу. За словами Ткачука, через великий обсяг роботи та невисоку оплату праці спостерігається значна плинність кадрів.

У службі зазначають, що вирішення проблеми можливе через створення електронної системи реєстрації.

Автор:
Галина Панченко