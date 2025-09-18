Нові правила для бізнесу: оновлено перелік документів для перевірок Держпродспоживслужби

19 вересня 2025 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України № 352, яким затверджено новий перелік документів та відомостей, що подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для здійснення відповідного заходу офіційного контролю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Митна служба нагадує, що з цього дня бізнес має керуватися оновленими правилами при проведенні Держпродспоживслужбою фітосанітарного контролю, ветеринарно-санітарного контролю та контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин стосовно товарів, що ввозяться на митну територію України.

Відповідно, втрачає чинність попередній наказ Мінфіну № 657 від 2016 року, що регулював подання документів для державного контролю.

Новий перелік спрощує та уніфікує процес: він чітко визначає, які документи та дані потрібні для перевірок, що дозволить підприємцям краще підготуватися до офіційного контролю та пришвидшити відповідні процедури.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба отримала повноваження відстежувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування. З 8 травня 2025 року співробітники служби здійснюватиме контроль за змістом оголошень про вакансії.