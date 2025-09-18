Новые правила для бизнеса: обновлен перечень документов для проверок Госпродпотребслужбы

19 сентября 2025 вступает в силу приказ Министерства финансов Украины № 352, которым утвержден новый перечень документов и сведений, представляемых в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для осуществления соответствующего мероприятия официального контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Таможенная служба напоминает, что с этого дня бизнес должен руководствоваться обновленными правилами при проведении Госпродпотребслужбой фитосанитарного контроля, ветеринарно-санитарного контроля и контроля соблюдения законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию.

Соответственно, утрачивает силу предыдущий приказ Минфина №657 от 2016 года, регулировавший представление документов для государственного контроля.

Новый список упрощает и унифицирует процесс: он четко определяет, какие документы и данные необходимы для проверок, что позволит предпринимателям лучше подготовиться к официальному контролю и ускорить соответствующие процедуры.

Напомним, Госпродпотребслужба получила полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства. С 8 мая 2025 года сотрудники службы будут осуществлять контроль за содержанием объявлений о вакансиях.