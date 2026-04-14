Организатор схемы по закупке зерна на 13,4 млн грн экстрадирован из Германии

В Украине экстрадировали частного предпринимателя, причастного к организации коррупционной схемы при закупке сельскохозяйственных культур. Реализация этой схемы нанесла государственному предприятию ущерб на сумму 13,4 млн. грн.

Осужденного передали украинской стороне на пункте пропуска "Краковец - Корчова" во Львовской области. Приговором ВАКС от 11 декабря 2025 года он был приговорен к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Механизм совершения преступления

Следствие установило, что в начале 2020 года должностные лица Полтавского филиала ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" (ЦСЭНСМ) по согласованию с руководством головного офиса заключили договоры на поставку урожая.

Факты злоупотреблений:

В договоры были внесены изменения, которыми отменили обязательный учет рыночных цен на момент подписания расходных накладных.

Сельскохозяйственные культуры продавались по цене, которая была почти вдвое ниже рыночной.

Это привело к значительному недополучению прибыли государственным предприятием.

В настоящее время осужденный находится под стражей для отбывания назначенного срока наказания.

Напомним, правоохранители ранее разоблачили масштабную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". В результате махинаций государство потеряла 106 тысяч тонн зерна стоимостью 776 млн грн .