Фиктивная продажа зерна на 63 млн грн: экс-нардеп и бывший министр стали фигурантами дела о мошенничестве

Правоохранители разоблачили схему фиктивных продаж 7 тысяч тонн кукурузы на сумму 63,7 млн грн. Злоумышленники организовали продажу несуществующего зерна урожая 2025 года, выдав фиктивные документы на хранение продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Организатор схемы – экснардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель", - отметил Кравченко.

Как действовала схема?

Злоумышленники заключили договор на поставку зерна, а для создания иллюзии законности сделки покупателю предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи. Согласно документам, зерно якобы находилось на хранении на элеваторе продавца в Киевской области. Однако проверка через Государственные реестры и привлечение специалистов показали, что на момент подписания документов зерно на складе отсутствовало.

Следствие установило, что предприятие выдало складские документы более чем на 130 тыс. тонн агропродукции. Этот показатель в два раза превышает реальную мощность элеватора, которая составляет всего 60 тыс. тонн. Экспертиза подтвердила, что в результате этих действий потерпевшая сторона понесла убытки на сумму 63,7 млн грн.

В рамках расследования правоохранители провели 26 обысков в Киеве и области по местам жительства фигурантов и офисах компаний.

Правоохранители провели ряд обысков



В ходе следственных действий были изъяты: финансовая документация, цифровые носители информации и транспортные средства.

Подозрение для фигурантов

На сегодняшний день троим участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Правоохранители готовят ходатайство об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование ведется для установления всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Официально имена подозреваемых не разглашаются. Однако, как сообщило УНН, со ссылкой на собственный источник, одним из фигурантов дела является Николай Сольский — бывший министр аграрной политики и продовольствия.

Напомним, в феврале НАБУ и САП разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины.