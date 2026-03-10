Схема на 218 млн грн: правоохранители разоблачили незаконную продажу топливных талонов

Правоохранители разоблачили в Днепре схему уклонения от уплаты налогов из-за продажи топливных талонов на бензин и дизель. За период с 2023 по 2025 год объем реализации талонов составил более 218 млн грн, что привело к недополучению бюджетом 34,7 млн грн НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как работала схема?

По данным следствия, группа лиц организовала продажу топливных талонов на бензин и дизельное топливо от известных сетей АЗС. Талоны покупали у производителей и дистрибьюторов, а затем продавали за наличные деньги без отражения этих операций в налоговой отчетности. То есть горючее фактически продавалось, однако налоги с этих продаж в бюджет не уплачивались.

Для маскировки операций использовали сеть подконтрольных компаний. Из-за этих предприятий искусственно создавали налоговый кредит по НДС для фирм, работающих в сферах сельского хозяйства, строительства и клининга. Это позволяло заказчикам отражать в отчетах несуществующие расходы и занижать суммы налогов до уплаты.

В период 2023-2025 годов через указанную схему было реализовано талонов на общую сумму более 218 млн грн. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 34,7 млн грн налога на добавленную стоимость.

Во время проведения обысков у предполагаемого организатора правоохранители изъяли наличные средства, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику. Также выявлена финансовая документация, черновые записи и значительное количество топливных талонов. В настоящее время прокуратура инициировала арест изъятых активов для сохранения доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области обустроили нелегальную нефтебазу, из которой фальсифицированное горючее поставляли на подконтрольные заправочные станции. Схема просуществовала с мая 2024 по июль 2025 года.