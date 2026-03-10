Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,95

EUR

51,50

51,27

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Схема на 218 млн грн: правоохранители разоблачили незаконную продажу топливных талонов

деньги, талоны на топливо, ноутбук
Правоохранители разоблачили незаконную продажу топливных талонов / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители разоблачили в Днепре схему уклонения от уплаты налогов из-за продажи топливных талонов на бензин и дизель. За период с 2023 по 2025 год объем реализации талонов составил более 218 млн грн, что привело к недополучению бюджетом 34,7 млн грн НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как работала схема?

По данным следствия, группа лиц организовала продажу топливных талонов на бензин и дизельное топливо от известных сетей АЗС. Талоны покупали у производителей и дистрибьюторов, а затем продавали за наличные деньги без отражения этих операций в налоговой отчетности. То есть горючее фактически продавалось, однако налоги с этих продаж в бюджет не уплачивались.

Для маскировки операций использовали сеть подконтрольных компаний. Из-за этих предприятий искусственно создавали налоговый кредит по НДС для фирм, работающих в сферах сельского хозяйства, строительства и клининга. Это позволяло заказчикам отражать в отчетах несуществующие расходы и занижать суммы налогов до уплаты.

В период 2023-2025 годов через указанную схему было реализовано талонов на общую сумму более 218 млн грн. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 34,7 млн грн налога на добавленную стоимость.

Фото 2 — Схема на 218 млн грн: правоохранители разоблачили незаконную продажу топливных талонов

Во время проведения обысков у предполагаемого организатора правоохранители изъяли наличные средства, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику. Также выявлена финансовая документация, черновые записи и значительное количество топливных талонов. В настоящее время прокуратура инициировала арест изъятых активов для сохранения доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области обустроили нелегальную нефтебазу, из которой фальсифицированное горючее поставляли на подконтрольные заправочные станции. Схема просуществовала с мая 2024 по июль 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук