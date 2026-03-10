Схема на 218 млн грн: правоохоронці викрили незаконний продаж паливних талонів

Правоохоронці викрили у Дніпрі схему ухилення від сплати податків через продаж паливних талонів на бензин і дизель. За період з 2023 по 2025 роки обсяг реалізації талонів склав понад 218 млн грн, що призвело до недоотримання бюджетом 34,7 млн грн ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Як працювала схема?

За даними слідства, група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизельне паливо від відомих мереж АЗС. Талони купували у виробників та дистриб’юторів, а потім продавали за готівку без відображення цих операцій у податковій звітності. Тобто пальне фактично продавалося, однак податки з цих продажів до бюджету не сплачувалися.

Для маскування операцій використовували мережу підконтрольних компаній. Через ці підприємства штучно створювали податковий кредит з ПДВ для фірм, що працюють у сферах сільського господарства, будівництва та клінінгу. Це дозволяло замовникам послуг відображати у звітах неіснуючі витрати та занижувати суми податків до сплати.

У період 2023–2025 років через зазначену схему було реалізовано талонів на загальну суму понад 218 млн грн. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податку на додану вартість.

Під час проведення обшуків у ймовірного організатора правоохоронці вилучили готівкові кошти, банківські картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Також виявлено фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів. Наразі прокуратура ініціювала арешт вилучених активів для збереження доказів у справі.

Раніше повідомлялося, що у Білоцерківському районі Київської області облаштували нелегальну нафтобазу, з якої фальсифіковане пальне постачали на підконтрольні заправні станції. Схема проіснувала з травня 2024 року по липень 2025 року.