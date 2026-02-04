Запланована подія 2

Нардеп Гунько получил новое подозрение за присвоение урожая в 30 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НАБУ .

По данным следствия, организаторами являлись народный депутат и депутат Киевского областного совета. В частности, нардеп уже обвиняется в получении взятки в размере $85 тыс. от агрария.

Как пишет "Суспильне", речь идет о нардепе с Черниговщины Анатолии Гунько.

В 2021 году, по версии следствия, народный депутат в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовал сбор и вывоз более 990 тонн подсолнечника и 1,4 тыс. тонн кукурузы на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Общая стоимость агропродукции составила 27,3 млн. грн.

В 2022 году аналогичную схему реализовали на базе другой опытной станции, отгрузив 203 тонны подсолнечника на подконтрольные склады. Для сокрытия преступления фактические объемы урожая не отражались в товаросопроводительных документах.

Это дело стало не первым, связанным с коррупцией, которую инкриминировали Гунько.

В чем обвиняют Гуньку

По данным следствия, возглавляющий депутат   временную следственную комиссию   парламент по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, сам же предложил предпринимателю получить под обработку землю, находящуюся в сфере управления НААН.

Правоохранители   разоблачили депутата   непосредственно во время получения в кабинете пакета с деньгами, о чем было доложено 8 августа. НАБУ также опубликовало видеозаписи разговоров с Гунько, свидетельствующих о его причастности к схеме.

Ему было   сообщено о подозрении   по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, либо совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

9 августа Высший антикоррупционный суд избрал Гуньку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью выхода под залог в 30 миллионов гривен, поручив арестовать его в зале суда. На следующий день депутата  исключили   из фракции СН.

Напомним, что Гунько был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, которые были проведены одновременно с местными выборами 2020 года.

Автор:
Татьяна Гойденко