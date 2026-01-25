Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха скончался в результате ДТП: что известно

Вечером воскресенья, 25 января, в селе Сокольники вблизи Львова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Орест Саламаха.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает lviv.media.

По предварительной информации, депутат управлял квадроциклом и, двигаясь на скорости, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с маршруткой.

В результате удара была повреждена водительская часть маршрутного автобуса, а квадроцикл получил значительные механические повреждения.

Орест Саламах в критическом состоянии госпитализирован в одну из больниц Львова. По информации источников, медики дважды проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь депутата не удалось - он скончался от полученных травм.

Смерть Саламахи после тяжелой аварии подтвердил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнование близким", – речь в сообщении Гетманцева.

Фото: Орест Саламаха, facebook.com

Что известно об Оресте Саламахе

В 2020 году вошел в совет Львовской областной партии "Слуга народа". В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "слуга народа" по избирательному округу №121 (Львовская область) как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по бюджету.

Во время президентских выборов 2019 года Саламах был доверенным лицом будущего президента Владимира Зеленского.

До 2019 года работал в компании своего тестя ООО "Строй Инвест Ком", занимающейся застройкой, работал менеджером по снабжению, заместителем директора по строительству и директором компании.

Напомним, 21 января погиб бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Смерть наступила от поражения током одной из подстанций этой энергетической компании.